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INTERVISTE

Marcolin: “Lazio gioca bene e si diverte. E il paragone con il Leicester…”

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1 ora ago

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Marcolin Intervista Lazio Leicester

In un’intervista al Corriere dello Sport, Dario Marcolin ha elogiato il lavoro della Lazio, facendo anche un paragone con il Leicester City, squadra che vinse il campionato mentre la davano in lotta per la salvezza. Ecco le sue parole.

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Le parole di Dario Marcolin sulla Lazio

“La formazione di Gattuso è ormai un libro aperto. Mai visto un inizio di campionato così. Gioca un bel calcio e si diverte: questa sta diventando la sua forza. Mi sembra che Gattuso abbia trovato la chiave giusta come squadra ma anche sul piano del rendimento dei singoli. Inoltre, la Lazio gioca allo stesso modo in casa e fuori. Un aspetto che dà ulteriori sicurezze. Senza dimenticare il vantaggio he deriva dal poter giocare una volta alla settimana.”

Il paragone di Dario Marcolin con il Leicester

“Quel Leicester insegna che si può anche arrivare fino in fondo in questi casi… Certo ora siamo ad appena 9 giornate di campionato e ne mancano tante, ben 29. Ma ora per quanto la Lazio ha già fatto vedere si può pensare di arrivare nelle prime quattro. Non va dimenticato quanto possa contare alla lunga giocare una volta alla settimana”.

Marcolin commenta i giocatori

“Sono diversi. Ma faccio tre nomi in particolare che per me fanno la differenza. Mi piace molto Taylor: ricorda Winter dei tempi della Lazio. Da olandese l’ex Ajax ha sempre i tempi giusti nelle sue giocate. Ora Zaccagni mi sembra più forte e più sicuro. Probabilmente trae maggiori sicurezze da chi gli sta accanto. E voglio sottolineare la crescita di Frattesi, sospinto pure da uno spirito di rivalsa. Per gli avversari è un pericolo costante. Non solo per i gol”.

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