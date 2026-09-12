Marcolin: “L’assenza del pubblico ora è diventata uno stimolo”

Dario Marcolin ha presentato la sfida di stasera della Lazio contro il Milan confrontandola con lo scontro della scorsa stagione, e si è soffermato a parlare dell’ottimo stato di forma di Frattesi, Zaccagni e Mandas: ecco le sue dichiarazioni, rilasciate nel corso di un’intervista a DAZN.

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Le parole di Marcolin nell’intervista su Lazio Milan e sulla forma di Frattesi, Zaccagni e Mandas

“L’anno scorso Lazio – Milan l’ho fatta io come telecronaca ed è stata l’unica volta che il pubblico c’era a e la Lazio ha vinto 1-0. Lì c’era la difficoltà per le prime volte a giocare senza il pubblico ed era un disagio, oggi è quasi uno stimolo, cercare di fare bene per riportare la gente allo stadio”.

Su Gattuso

“Ha dato un’idea di gioco, secondo me ha cavalcato la situazione di Sarri mettendo dentro le sue idee. Un po’ quello che ha fatto Chivu con Inzaghi, stesso modulo, però con idee e obiettivi diversi”.

Su Frattesi, Zaccagni e Mandas

“Oggi la Lazio gioca, si diverte, ha fatto due vittorie su tre fuori casa, e questo è un segnale importante, ma soprattutto è una squadra corta, è una squadra che ha ritrovato dei leader, come Frattesi, Zaccagni stesso, il leader difensivo che non ci si aspettava è anche Mandas che ha fatto delle parate importanti nelle prime partite. Quello che mancava alla Lazio in questo momento lo stanno tirando fuori”.

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