Marcolin: “Lazio realtà destinata a durare, vi dico i motivi”

La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex calciatore e ora talent di Dazn Dario Marcolin, che ha parlato dell’inizio di campionato della Lazio di Gattuso, prima in classifica da sola dopo undici giornate. Di seguito le sue dichiarazioni.

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Le parole di Marcolin nell’intervista sulla Lazio

“Una partita è un indizio, undici sono una prova. Per me questa Lazio è ormai una realtà destinata a durare. Ha dimostrato di poter competere con le più forti e ha tutte le possibilità per continuare a farlo per tutta la stagione. Gattuso è stato straordinario per il lavoro svolto, sta migliorando tutti i giocatori e ha creato un gruppo granitico. E non dimentichiamoci che ha dovuto fare a meno anche di parecchi giocatori. Adesso alcuni torneranno. E sono molto curioso di vedere cosa darà in più Gudmundsson”.

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