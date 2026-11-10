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INTERVISTE

Marcolin: “Lazio realtà destinata a durare, vi dico i motivi”

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43 minuti ago

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Marcolin intervista Lazio scudetto 10 novembre 2026

La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex calciatore e ora talent di Dazn Dario Marcolin, che ha parlato dell’inizio di campionato della Lazio di Gattuso, prima in classifica da sola dopo undici giornate. Di seguito le sue dichiarazioni.

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Le parole di Marcolin nell’intervista sulla Lazio

Una partita è un indizio, undici sono una prova. Per me questa Lazio è ormai una realtà destinata a durare. Ha dimostrato di poter competere con le più forti e ha tutte le possibilità per continuare a farlo per tutta la stagione. Gattuso è stato straordinario per il lavoro svolto, sta migliorando tutti i giocatori e ha creato un gruppo granitico. E non dimentichiamoci che ha dovuto fare a meno anche di parecchi giocatori. Adesso alcuni torneranno. E sono molto curioso di vedere cosa darà in più Gudmundsson”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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