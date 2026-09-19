Connect with us

INTERVISTE

Marcolin: “Oggi la Lazio ha voglia di giocare”

Published

33 minuti ago

on

Marcolin intervista momento Lazio

L’ex Lazio Dario Marcolin ha rilasciato un‘intervista ai cronisti presenti al Sanremo Padel Experience, lì ha detto la sua sul momento che stanno vivendo i biancocelesti.

LEGGI ANCHE: Venezia Lazio, i convocati di Gattuso: Cataldi spera nell’esordio

Le parole di Marcolin nell’intervista sulla Lazio

“Nessuno si aspettava questo avvio e teoricamente potrebbe approfittare dello scontro diretto tra Roma e Inter. Anche se ha detto bene Gattuso: non mettiamo pressione a questa squadra. Probabilmente la sconfitta in Coppa Italia contro il Mantova ha dato un senso di appartenenza alla squadra, ha dato un senso di obbligo verso i tifosi. Oggi la Lazio ha voglia di giocare e secondo me ha inciso anche il mercato, perché è stato un buon mercato: sono arrivati giocatori che servivano a Gattuso. Penso a Frattesi, che è un giocatore di inserimento, c’è Pinamonti che ha giocato tanto in Serie A, quindi non è l’ultimo arrivato. E anche Zaccagni, come Taylor, giocano meglio insieme a questi giocatori”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
2-2
Finale
Milan
Pareggio
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 12 4
2 Inter 12 4
3 Como 10 4
4 LAZIO 10 4
5 Cagliari 9 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 4
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 4
14 Torino 3 4
15 Fiorentina 3 4
16 Parma 1 4
17 Bologna 1 4
18 Monza 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 4
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI