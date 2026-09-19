INTERVISTE
Marcolin: “Oggi la Lazio ha voglia di giocare”
L’ex Lazio Dario Marcolin ha rilasciato un‘intervista ai cronisti presenti al Sanremo Padel Experience, lì ha detto la sua sul momento che stanno vivendo i biancocelesti.
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Le parole di Marcolin nell’intervista sulla Lazio
“Nessuno si aspettava questo avvio e teoricamente potrebbe approfittare dello scontro diretto tra Roma e Inter. Anche se ha detto bene Gattuso: non mettiamo pressione a questa squadra. Probabilmente la sconfitta in Coppa Italia contro il Mantova ha dato un senso di appartenenza alla squadra, ha dato un senso di obbligo verso i tifosi. Oggi la Lazio ha voglia di giocare e secondo me ha inciso anche il mercato, perché è stato un buon mercato: sono arrivati giocatori che servivano a Gattuso. Penso a Frattesi, che è un giocatore di inserimento, c’è Pinamonti che ha giocato tanto in Serie A, quindi non è l’ultimo arrivato. E anche Zaccagni, come Taylor, giocano meglio insieme a questi giocatori”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|12
|4
|2
|Inter
|12
|4
|3
|Como
|10
|4
|4
|LAZIO
|10
|4
|5
|Cagliari
|9
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|4
|10
|Napoli
|6
|4
|11
|Atalanta
|6
|4
|12
|Lecce
|6
|4
|13
|Udinese
|4
|4
|14
|Torino
|3
|4
|15
|Fiorentina
|3
|4
|16
|Parma
|1
|4
|17
|Bologna
|1
|4
|18
|Monza
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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