Marcolin: “Lazio gioca bene e si diverte, merito di Gattuso”

Dario Marcolin, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha commentato il risultato della partita della Lazio sul campo del Napoli, sottolineando la grande prestazione da parte dei biancocelesti e dando i meriti a Mister Gattuso. Ecco le sue parole.

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Le parole di Marcolin nell’intervista su Napoli Lazio e Gattuso

“Ieri al Maradona abbiamo visto una bella partita e una grande Lazio. Poi quelle ovviamente sono gare che devi cercare di chiudere, il Napoli negli ultimi due anni ha vinto uno scudetto ed è arrivata seconda. Quello che piace è vedere la Lazio giocare allo stesso modo in casa e fuori”.

“La Lazio va, fa la partita, ha un gioco consolidato, gioca e si diverte. Dopo 11 turni andare alla pausa da primi in classifica è un meritato relax. E’ giusto dire che la Lazio, dalla gara col Milan è cresciuta capendo che può attaccare anche le grandi, fermo restando che col Napoli si è trattato di assalto ragionato? La Lazio era consapevole di poter fare male al Napoli. Giocare così sciolti, lineari, puliti è una crescita figlia della maturità. La sicurezza è che la Lazio si sente forte nel momento in cui gioca, che ci sia davanti il Napoli o il Lecce, la Lazio fa il suo gioco, sa cosa fare, mantiene le distanze”.

“Tornando a Napoli, senza Tavares nella ripresa hai perso quella spinta che ti trasformava le azioni da difensive in offensive. Lì mancava anche Zaccagni ma devo dire che Noslin sta attraversando un momento importante sia a livello fisico sia mentale. E’ diventato un giocatore razionale, pensante, che fa la scelta giusta al momento giusto”.

“I giocatori dispiaciuti per il pareggio? I giocatori a fine gara sanno se hanno giocato bene o male. Dopo il primo tempo ti resta il rammarico per quella occasione di Taylor sull’1-0. L’aspetto mentale è importante e la Lazio è libera di testa. La Lazio gioca e si diverte, fa il suo calcio, non ha quella pressione mentale e non sente la posizione in classifica. Gioca il calcio che vuole Gattuso, il tecnico è stato bravo a trovare la chiave per ogni giocatore“.

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