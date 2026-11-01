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I dubbi di Marelli: “Sul gol del 2-1 l’arbitro doveva interrompere il gioco”

Published

4 ore ago

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Marelli rete Pinamonti Lazio Cagliari

In collegamento con DAZN, Luca Marelli solleva dei dubbi sulla validità della rete di Pinamonti, che è valsa il 2-1 della Lazio sul Cagliari: l’ex arbitro sottolinea come il direttore di gara avrebbe dovuto interrompere il gioco.

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Lazio Cagliari 2-1, Il commento di Marelli sulla rete di Pinamonti

“Giallo per Pinamonti, comportamento anche sportivo perché si è sfidato la maglia nei festeggiamenti. Il problema non è tanto sull’azione che è regolarissima da parte della Lazio, ma sul fatto che Vasquez è stato colpito al volto da una pallonata. L’azione è proseguita, ma trattandosi di un colpo al volto l’arbitro avrebbe dovuto interrompere. Naturalmente questo non mette in alcun dubbio il risultato dell’azione e della partita”.

“Probabilmente Colombo non si è reso conto che il giocatore del Cagliari era stato colpito al volto dal pallone. Probabilmente ha pensato che fosse stato colpito in altra zona, al petto o alla pancia. Ecco, però, qua manca un’interruzione del gioco proprio perché trattandosi del volto è una parte del corpo particolarmente tutelata”.

“Il Var poteva intervenire? Assolutamente no, perché non rientra nelle fatti specie che sono previste dal protocollo. Ripeto, è una valutazione errata da parte di Colombo”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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