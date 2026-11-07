INTERVISTE
Marianella: “Giusto celebrare la Lazio”
Lo studio di Sky Sport ha analizzato il programma dell’undicesima giornata di campionato, soffermandosi sulla sfida tra Napoli e Lazio: nel corso del suo intervento, il giornalista Massimo Marianella si è espresso sulla squadra di Gattuso.
Leggi anche: “Montolivo: “La Lazio sta sorprendendo tutti”
L’intervento di Marianella prima di Napoli Lazio
“Ormai la Lazio è questa, però mi sorprende che sia questa. Non pensavo che potesse essere questa. Sono un estimatore di tanti giocatori della Lazio e il lavoro che hanno fatto, siccome è bellissimo con i risultati che hanno ottenuto, secondo me è giusto sottolinearlo”.
Marianella sulla protesta del tifo
“Hanno fatto una cosa grande, società, allenatore e quindi staff, e giocatori. Io spero per la Lazio che torni tutta la Curva a sostenerli perché tutti questi altri tassellini che ho citato se lo meriterebbero e soprattutto se lo meritano i tifosi della Lazio di vivere queste emozioni”.
Marianella su Napoli Lazio
“Io credo che la Lazio arriverà leggerissima, è veramente in un momento che si è meritata. Il Napoli deve trasformare la rabbia in un qualcosa di positivo, che può anche essere un risultato ottenuto con le unghie che però cambia la stagione”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
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|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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