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INTERVISTE

Marroni: “La Lazio sta facendo meglio di quanto ci si potesse immaginare, Lotito vive una sua realtà”

Published

21 minuti ago

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Marroni intervista Lotito Lazio

Durante un’intervista ai microfoni di Radio Laziale, Stefano Marroni ha detto la sua sulla situazione della Lazio e della protesta contro il presidente Lotito. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Oddi: “Gattuso sta facendo un grande lavoro dal punto di vista emotivo e del rapporto con la squadra”

L’intervista di Marroni sulla Lazio e su Lotito

Marroni sulla stagione della Lazio

“La Lazio sta facendo meglio di quanto ci si potesse immaginare. Ma questo è già successo altre volte, solo che in passato erano stati fatti dei passi indietro per i risultati. Io mi auguro che ci siamo sbagliati tutti sulla Lazio e su Gattuso, ma anche con Inzaghi e Baroni ci siamo sbagliati eppure non siamo andati da nessuna parte. I risultati che hanno portato non sono stati gestiti con l’intelligenza aziendale che serviva. Il copione è sempre lo stesso. Io non sono d’accordo oggi su chi cambia direzione dopo questi primi risultati. Sono contento della Lazio, ma dobbiamo continuare”. 

Marroni su Lotito

“Lotito legge e configura la realtà a propria immagine, rigettando quella vera. Probabilmente perché quest’ultima non lo descrive come un amministratore oculato. I ricavi della Lazio sono scesi e non solo a livello assoluto, ma anche in rapporto alle altre. Quello che avverrà a gennaio era abbastanza scritto. Leggo che servirà o un aumento di capitale o la cessione di calciatori, io credo di più alla seconda che rappresenta, però, un altro depauperamento”. 

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