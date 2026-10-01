INTERVISTE
Marroni: “La Lazio sta facendo meglio di quanto ci si potesse immaginare, Lotito vive una sua realtà”
Durante un’intervista ai microfoni di Radio Laziale, Stefano Marroni ha detto la sua sulla situazione della Lazio e della protesta contro il presidente Lotito. Ecco le sue parole.
Leggi anche: Oddi: “Gattuso sta facendo un grande lavoro dal punto di vista emotivo e del rapporto con la squadra”
L’intervista di Marroni sulla Lazio e su Lotito
Marroni sulla stagione della Lazio
“La Lazio sta facendo meglio di quanto ci si potesse immaginare. Ma questo è già successo altre volte, solo che in passato erano stati fatti dei passi indietro per i risultati. Io mi auguro che ci siamo sbagliati tutti sulla Lazio e su Gattuso, ma anche con Inzaghi e Baroni ci siamo sbagliati eppure non siamo andati da nessuna parte. I risultati che hanno portato non sono stati gestiti con l’intelligenza aziendale che serviva. Il copione è sempre lo stesso. Io non sono d’accordo oggi su chi cambia direzione dopo questi primi risultati. Sono contento della Lazio, ma dobbiamo continuare”.
Marroni su Lotito
“Lotito legge e configura la realtà a propria immagine, rigettando quella vera. Probabilmente perché quest’ultima non lo descrive come un amministratore oculato. I ricavi della Lazio sono scesi e non solo a livello assoluto, ma anche in rapporto alle altre. Quello che avverrà a gennaio era abbastanza scritto. Leggo che servirà o un aumento di capitale o la cessione di calciatori, io credo di più alla seconda che rappresenta, però, un altro depauperamento”.
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