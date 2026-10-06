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INTERVISTE

Martino: “Lotito è un grande, nel suo genere, ma non ho capito qual è il suo genere”

Published

3 ore ago

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Claudio Lotito

Il primo direttore sportivo della Lazio di Lotito, Gabriele Martino, ha parlato nel corso di Mezzogiorno Amaranto su Radio e Video Touring del presidente del club capitolino e della Reggina.

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Le parole di Gabriele Martino sul presidente di Lazio e Reggina Claudio Lotito.

“Posso parlare solo del Lotito di 20 anni fa. Il Lotito attuale, non lo conosco. Lo sentii l’ultima volta nell’estate 2022, quando mi telefonò per propormi qualche calciatore tra i quali Cicerelli. Non mi ha cercato in questa fase, né io ho cercato lui.

Potrei parlare solo del Lotito 2004/05. Era appena divenuto presidente della Lazio, in una situazione infernale. Lui è un presidente sui generis. Ho sempre detto che Lotito è un grande, nel suo genere. Ma non ho mai capito qual è il suo genere. Vive di sfide”.

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