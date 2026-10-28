INTERVISTE
Martino: “Lotito? Non mi ha mai telefonato”
L’ex direttore sportivo della Lazio, Gabriele Martino, è tornato a parlare del suo periodo in biancoceleste soffermandosi soprattutto sul rapporto con Claudio Lotito oggi a capo anche della Reggina, altro suo ex club: in un’intervista per Pianeta Dilettanti ha svelato un curioso retroscena circa la possibilità di tornare a lavorare insieme.
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Le parole di Martino nell’intervista su Lotito alla Reggina
“Chi è entrato negli anta può avere delle dimenticanze, può anche essere successo a questo al presidente Lotito. Con lui ho avuto il piacere di collaborare nell’anno più difficile della Lazio, il 2004-2005, il primo anno di Lotito da presidente del club. Capita a me di avere delle dimenticanze, può accadere anche a Lotito. Da quando è proprietario della Reggina, non ha mai telefonato a Gabriele Martino e il sottoscritto non ha mai chiamato Lotito…”.
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