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INTERVISTE

Martino: “Multiproprietà? Dipenderà dalla politica. Lotito fu costretto a liberarsi della Salernitana”

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38 minuti ago

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Il presidente della Lazio Claudio Lotito Lazionews.eu

L’ex direttore sportivo della Lazio Gabriele Martino ha concesso un’intervista ai microfoni di Radio Touring, nella quale ha parlato della multiproprietà da parte di Claudio Lotito che ad oggi è proprietario sia della Reggina che della Lazio.

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Le parole di Martino su Lotito

“Multiproprietà? Bisogna vedere cosa succederà in politica. Credo che i presidenti abbiano forti ragioni per farsi ascoltare. De Laurentiis e Lotito non sono proprietari di due entità minori. Uno ha la deroga, l’altro la potrà avere. Personalmente, non sono d’accordo col principio della multiproprietà. Lotito è stato costretto a liberarsi di un patrimonio come la Salernitana. Non bisogna mettere l’imprenditore nelle condizioni di perdere capitali”.

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