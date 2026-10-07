Martino: “Multiproprietà? Dipenderà dalla politica. Lotito fu costretto a liberarsi della Salernitana”

L’ex direttore sportivo della Lazio Gabriele Martino ha concesso un’intervista ai microfoni di Radio Touring, nella quale ha parlato della multiproprietà da parte di Claudio Lotito che ad oggi è proprietario sia della Reggina che della Lazio.

Leggi Anche: Piscedda verso il Monza: “Floriani merita la titolarità. Pinamonti? Speriamo torni quello di Sassuolo”

Le parole di Martino su Lotito

“Multiproprietà? Bisogna vedere cosa succederà in politica. Credo che i presidenti abbiano forti ragioni per farsi ascoltare. De Laurentiis e Lotito non sono proprietari di due entità minori. Uno ha la deroga, l’altro la potrà avere. Personalmente, non sono d’accordo col principio della multiproprietà. Lotito è stato costretto a liberarsi di un patrimonio come la Salernitana. Non bisogna mettere l’imprenditore nelle condizioni di perdere capitali”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP