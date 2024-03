Martusciello: "All'inizio c'era paura, poi grande reazione di squadra"

Tempo di lettura: 4 minuti

FROSINONE LAZIO MARTUSCIELLO - La Lazio vince contro il Frosinone dopo la dura settimana seguita dalle dimissioni di Sarri. Al post del toscano sulla panchina biancocelesti oggi si è seduto Martusciello che nel post partita ha parlato ai microfoni di Dazn e Sky

Le parole di Martusciello nel post partita

"Un po' di liberazione c'è. I ragazzi non lo fanno apposta a perdere le partite, hanno delle difficoltà in una piazza complicata. Erano contenti di aver vinto, la settimana è stata impegnativa quindi erano felici, ma c'è da risalire velocemente la classifica".

Su cos'è cambiato rispetto allo scorso campionato

"È cambiato un altro campionato, abbiamo approcciato con un pizzico d'energia minore. In un arco temporale così lungo ci sono passaggi che spostano, partendo dall'inizio: quelle due partite ci sono pesate tanto nella rincorsa. E poi l'evento di Champions, che sposta in maniera prepotente. Secondo me ci sono state tante situazioni che ci hanno portato a far meno dell'anno scorso, un anno fa siamo usciti dall'Europa League e lì c'è stato il salto che ci ha fatto arrivare secondi. Le annate non sono tutte uguali e questa è la conferma".

Sulla piazza

"A Roma non è come a Milano, qui la piazza vuole arrivare sempre più in alto. Quando non riesci a confermare, diventa tutto più complicato. Bellissimo vivere questa città, soprattutto quando si gioca all'Olimpico, abbiamo avuto la fortuna di vincere parecchi derby, però le annate non sono tutte uguali. Speriamo che questa squadra riesca a compattarsi e far sognare nuovamente i tifosi".

Sul tradimento a Sarri accennato da Lotito

"No, assolutamente no. Da questo gruppo qui è impossibile, impensabile. Una cosa che non appartiene al DNA di questi ragazzi. Vi assicuro che non è così, sono professionisti esemplari, alcune volte non riescono a dare il 100% o a uscire da situazioni particolarmente difficili, ma la parola tradimento è certamente troppo forte. Non ho mai avuto la sensazione del genere, e ci sono stato due anni a contatto".

Sulle dimissioni di Sarri

"Sarri si è dimesso per far in modo che venissero gare di questo tipo. Si è accorto che non incideva più, per farli reagire c'erano tre strade: le dimissioni, l'esonero, il prolungamento del contratto, non c'erano altre vie. Non è una cosa solita soprattutto per la condizione del mister. Non si è dimesso perché aveva paura di allenare la Lazio, ma per tentare questa ultima strappata, reazione. È stato anche il direttore che ha sofferto questa condizione qui, non vi nascondo che quando sono arrivate le dimissioni s'è emozionato, è stato il primo a rimanerne male. Dispiace, si troveranno altre strade".

Sul suo futuro

"Sono quattro giorni che non dormo. Il mio futuro era talmente evidente, s'è allargata una macchia di discussioni che non stanno né in cielo né in terra. Ho dato disponibilità perché il gruppo e la squadra avevano bisogno e non avevano il tempo per trovare un nuovo allenatore. Ora l'hanno trovato, era programmato che io me ne andassi. Domani cosa faccio? Vado a Ischia".

Le parole ai microfoni di Dazn

“I giocatori hanno perso un punto di riferimento forte. 4 giorni delicati in cui non sapevo dove mettere le mani, sapevo però di dover pedalare forte per non rimanere annegati nelle emozioni. Questoi ragazzi oggi hanno dimostrato di tenere alla maglia. all’inizio c’era paura di sbagliare.”

Aspetto psicologico del gruppo

“Questa è una squadra che è riuscita a giocarsi il passaggio del turno contro il Bayern. Ha un valore questa squadra che però pecca nella continuità. Non so se è determinato da quanto di buono fatto l’anno scorso. Può accadere che ci sono delle partite con grande senso di apparteenza come quetsa. Una grande reazione. Speriamo che la Lazio possa tornare a fare la Lazio, forza Lazio.

Mancanze di quest’anno nella rosa

“Quello che ha spostato è stato l’inizio del campionato. Poi è stato tutto una rincorsa. Abbiamo perso poi energie mentali e fisiche e recuperarle bene è stato difficile. Poi ci sono stati alcuni infortuni ed è diventato tutto più difficile. Io ho dato disponibilità ad una squadra in difficoltà”

Le parole ai microfoni ufficiali biancocelesti

"Questa vittoria ci lascia un sospiro di sollievo. Vivere momenti così, io ma anche i ragazzi, ritrovarsi in condizioni non comode... Quando succede quello che c'è stato stasera diventa tutto risollevato. Questa è stata una settimana infernale, ma anche tifosi. C'è stata una manchevolezza generale, dovuta alle sconfitte. Indietro non si può tornare. E' successo tutto a valanga, è precipitato tutto. Quando riescono a riuscire a trovare il bandolo della matassa nella reazione questo voleva Maurizio Sarri, che la squadra eagisse. Il gruppo si era appiattito, ma non per colpe individuali, ma perchè quando perdi, perdi fiducia, precipiti. Dopo la sconfitta in Champions e quella con l'Udinese non si è avuto colpo di fortuna, ma la fortuna si deve cercare e noi non si è cercata".

"Non è stata una settimana comoda per me. Ma ero talmente concentrato che quesi ragazzi non perdessero il filo, anche perché sono rimasti soli. Ero parte integrante con loro. E' stata una settimana tremenda. C’è bisogno di faticare, rischiare, mettere il cuore".

"L’abbraccio è stato verso di loro, non per me. Questa è stata una settimana particolare. Bisognava stare attenti ad avere certi atteggiamenti. Bisognava fare cose normali, senza sprigionare polemiche o condizioni antipatiche. Si veniva da 4 sconfitte, questa è stata una vittoria di liberazione".

"Questo era quello che voleva far scattare il mister. Il suo è stato un atto forte affinchè la squadra producesse un atto forte. Il senso di appartenenza visto dopo il 3-2 ha creato quello. Avevano ghigno e rabbia giusti.".

"Sono contento per loro, sono ragazzi a posto. Non c’è direzione per far si che la Lazio viva male. Ora ci sarà un nuovo allenatore e saranno gettate condizioni differenti. Si è lasciato un gruppo disponibile, è la parola giusta".