Massara: “Potremmo giocare con due punte durante la partita”

Il Chief Football Officer della Juventus Ricky Massara ha parlato poco prima del fischio di inizio del big match contro la Lazio.

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Le parole di Massara nel pre partita di Juventus Lazio.



“E’ molto importante per dare continuità di risultati, ma penso sia ancora più importante dare continuità alle prestazioni, all’atteggiamento, poi i risultati saranno una conseguenza. Intanto c’è ancora molto tempo prima di gennaio, ci sono moltissime partite, non dimentichiamo che abbiamo anche Ekhator che purtroppo è infortunato, ma dovrebbe rientrare in un paio di settimane. Certamente i due centravanti sono una soluzione e giocando insieme hanno anche prodotto dei buoni risultati. Questa sera parte Kolo Muani, ma non è detto che non rigiochino insieme a partita in corso, questo lo valuterà il mister e ci sta”

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