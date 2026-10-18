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INTERVISTE

Massara: “Potremmo giocare con due punte durante la partita”

Published

16 minuti ago

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Il Chief Football Officer della Juventus Ricky Massara ha parlato poco prima del fischio di inizio del big match contro la Lazio.

LEGGI ANCHE: Lazio scivolata al terzo posto, ora l’impresa per riprendersi la vetta

Le parole di Massara nel pre partita di Juventus Lazio.


“E’ molto importante per dare continuità di risultati, ma penso sia ancora più importante dare continuità alle prestazioni, all’atteggiamento, poi i risultati saranno una conseguenza. Intanto c’è ancora molto tempo prima di gennaio, ci sono moltissime partite, non dimentichiamo che abbiamo anche Ekhator che purtroppo è infortunato, ma dovrebbe rientrare in un paio di settimane. Certamente i due centravanti sono una soluzione e giocando insieme hanno anche prodotto dei buoni risultati. Questa sera parte Kolo Muani, ma non è detto che non rigiochino insieme a partita in corso, questo lo valuterà il mister e ci sta”

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4 Cagliari 13 6
5 Milan 12 6
6 Como 11 6
7 Juventus 11 6
8 Napoli 10 6
9 Frosinone 10 6
10 Atalanta 9 6
11 Sassuolo 8 6
12 Torino 7 6
13 Lecce 6 6
14 Bologna 5 6
15 Udinese 4 6
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17 Parma 4 6
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