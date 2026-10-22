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INTERVISTE

Matri: “Lavoro impensabile di Gattuso considerate le situazioni esterne”

Published

1 ora ago

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Matri intervista Gattuso Lazio

L’ex calciatore Alessandro Matri, in un’intervista direttamente dagli studi della trasmissione di DAZN 4-3-2-1, si è congratulato con Gattuso e con la Lazio per il sorprendente inizio di campionato; adesso, però, è curioso di scoprire come reagiranno i biancocelesti di fronte AGLI ostacoli che si porranno sul loro cammino.

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Le parole di Matri nell’intervista sulla Lazio e su Gattuso

“Sicuramente Gattuso sta facendo un lavoro impensabile, anche perché sappiamo la situazione Lazio non solo a fine campionato scorso ma anche esterna, nel rapporto tra società e tifosi. Aveva tante cose da risolvere”. 

Sull’attesa di una reazione

“La vera reazione si vede però nelle difficoltà, e se mai dovesse esserci un passo falso della Lazio o un periodo negativo, lì voglio vedere come reagisce la squadra. Ma quello che sta facendo secondo me ha dell’incredibile”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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