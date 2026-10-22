INTERVISTE
Matri: “Lavoro impensabile di Gattuso considerate le situazioni esterne”
L’ex calciatore Alessandro Matri, in un’intervista direttamente dagli studi della trasmissione di DAZN 4-3-2-1, si è congratulato con Gattuso e con la Lazio per il sorprendente inizio di campionato; adesso, però, è curioso di scoprire come reagiranno i biancocelesti di fronte AGLI ostacoli che si porranno sul loro cammino.
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Le parole di Matri nell’intervista sulla Lazio e su Gattuso
“Sicuramente Gattuso sta facendo un lavoro impensabile, anche perché sappiamo la situazione Lazio non solo a fine campionato scorso ma anche esterna, nel rapporto tra società e tifosi. Aveva tante cose da risolvere”.
Sull’attesa di una reazione
“La vera reazione si vede però nelle difficoltà, e se mai dovesse esserci un passo falso della Lazio o un periodo negativo, lì voglio vedere come reagisce la squadra. Ma quello che sta facendo secondo me ha dell’incredibile”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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