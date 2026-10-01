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INTERVISTE

Mattei: “Lazio confinata in un cantuccio del calcio romano”

Published

38 minuti ago

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Mattei intervista 1 ottobre 2026

Stefano Mattei si è espresso in termini critici nei confronti del presidente della Lazio, Claudio Lotito, colpevole di agire in modo arcaico e privilegiando l’aspetto economico rispetto a quello tecnico: ecco le sue dichiarazioni in un’intervista trasmessa sulle frequenze di Radiosei.

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Le parole di Mattei nell’intervista su Lotito e la Lazio

“Il calcio sta cambiando e alcuni presidenti arrancano, vedi Cairo, De Laurentiis e Lotito. Gestiscono in maniera arcaica ma il calcio va avanti. Non posso sentir dire che ‘lo stadio si paga da solo’, sono cose che fanno sorridere amaramente”. 

Sulle difficoltà della Lazio

“La Lazio ormai è stata confinata in un cantuccio, non solo del calcio internazionale ma anche romano. Ok che è prima in classifica, ma è un risultato estemporaneo. La contestazione sta facendo male alle casse della Lazio e a Lotito questo interessa, non l’aspetto tecnico. Con questi pacchetti sta provando a convincere chi fatica a non entrare allo stadio, ma anche queste promozioni fanno capire che la Lazio è in difficoltà economica”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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