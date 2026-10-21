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INTERVISTE

Mattei: “Dico più Conte che Inzaghi per la panchina della Juventus”

Published

33 minuti ago

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Mattei intervista allenatore Juventus

Nel corso della sua intervista concessa a Radiosei, dove ha parlato principalmente di Lotito, Stefano Mattei ha anche voluto dire la sua sul prossimo allenatore della Juventus, nel caso in cui si dovesse davvero scegliere di cambiare guida tecnica e salutare Spalletti.

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L’intervista a Stefano Mattei sul prossimo allenatore della Juventus

“Il tempo annacqua tutto, com’è noto. In questo momento si può concedere un po’ di tempo alla Juve per cambiare allenatore? Non saprei. Inzaghi arriva da ex tecnico dell’Inter, fossi io Carnevali sceglierei ora, in questo momento storico, dati i problemi che ci sono e il carattere del tecnico, uno come Antonio Conte”.

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