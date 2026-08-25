Mattei: “La vittoria di Bologna nasconde tutto. Lotito? Lettera inutile e ipocrita”

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha commentato la vittoria della Lazio contro il Bologna e la lettera del presidente Lotito indirizzata ai tifosi biancocelesti: ecco le sue parole.

Leggi anche: Calisti: “Lazio con poca qualità, ma il centrocampo è da Europa. C’è da lavorare”

Le parole di Mattei nell’intervista su Bologna Lazio

“Il risultato nasconde tutto, in caso di sconfitta le critiche ci sarebbero state. Ok i tre punti, Bologna è una trasferta complicata, ma la Lazio ha fatto un tiro in porta e Mandas è stato uno dei migliori in campo. Chiaro, le partite si vincono anche così, ma non bisogna suonare la fanfara. Lettera di Lotito? Inutile. Non sono lettere reali, fanno arrabbiare ancora di più il tifoso. Parlano di sentimenti che il presidente non prova“.

Mattei su Frattesi e Mandas

“Frattesi ha cambiato la partita, ha fatto gol, ha fatto prendere due ammonizioni al Bologna, ha salvato la porta. Mandas fuori dai pali non mi convince ma in porta ha una reattività fondamentale, ieri è stato decisivo”.

Mattei sul campionato che farà la Lazio

“Bisogna capire se Romagnoli resterà o meno. Pinamonti credo arriverà. Ad ogni modo parliamo di una squadra che non riuscirà ad andare in Europa, questi acquisti sono stati fatti per non precipitare in classifica.”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP