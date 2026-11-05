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INTERVISTE

Mattei: “Lotito non mollerà mai la Lazio, sta pilotando l’elezione di Galliani”

Published

11 minuti ago

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Claudio Lotito

Stefano Mattei ai microfoni di Radiosei si è espresso sulla candidatura del presidente della Lazio Lotito al Consiglio Federale: le sue parole.

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Le parole di Mattei sulla candidatura di Lotito al Consiglio Federale.

“Lui sta cercando di pilotare l’elezione di Galliani come presidente federale, visto che Malagò si è già espresso contro il tema delle multiproprietà. Il tema che a lui sta molto a cuore”.

Ennesima conferma che non c’è la politica Lazio, ma quella che riguarda i propri obiettivi personali. Lazio come passepartout per entrare ed aprire le porte che a lui interessano. Si muove in base a quello, poi se il proprio club trae vantaggio meglio. Per questo, la Lazio lui non la mollerà mai, è utile per i propri scopi”.

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