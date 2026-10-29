INTERVISTE
Mattei: “Aumento di capitale? Improbabile come la neve ad agosto”
In un’intervista in onda sulle frequenze di Radiosei, Stefano Mattei ha ribadito il pericolo di vedere partire alcuni dei migliori calciatori della Lazio durante il mercato di gennaio: secondo il giornalista, con le casse vuote il rischio di dolorose cessioni appare come inevitabile.
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Le parole di Mattei nell’intervista sulle possibili cessioni della Lazio nel mercato di gennaio
“Io guardo sempre lo storico della Lazio e la gestione-Lotito è un libro aperto. Lo scorso gennaio sono partiti Castellanos e Guendouzi perché la Lazio aveva bisogno di soldi, la stessa cosa è accaduta in estate. Ora il dato è accentuato perché c’è il calo della biglietteria e degli abbonamenti. Pensare ad un aumento di capitale è come aspettarsi la neve a ferragosto, quindi davanti a qualche offerta credo sia inevitabile aspettarsi qualche cessione e con la Lazio prima in classifica offerte arriveranno”.
Sulle speranze di Gattuso
“La differenza tra Gattuso e gli altri allenatori è che a gennaio gli altri penseranno a chi prendere, lui dovrà sperare che non gli vendano nessuno. Per Lotito l’aspetto principale è quello economico, quello tecnico è secondario”.
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