Connect with us

INTERVISTE

Mattei: “Frattesi rinato, all’Inter in disparte. Staff medico? Lotito va a risparmio”

Published

2 ore ago

on

Mattei intervista Frattesi Lazio staff medico

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della rinascita di Frattesi alla Lazio e in Nazionale, delle sue parole post Turchia e della situazione discussa attorno allo staff medico biancoceleste. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Cardone: “Frattesi alla Lazio si sta togliendo dei macigni, all’Inter ha perso tre anni”

Le parole di Mattei nell’intervista su Frattesi e la Lazio

Dalle parole di Frattesi di ieri si capisce molto della partenza positiva della Lazio in campionato. C’è feeling nel gruppo, è evidente. Nell’Inter c’erano tre giocatori intoccabili a metà campo. Lui è finito in panchina e giocava scampoli di partita e questo ha condizionato anche il suo utilizzo in nazionale”.

Mattei sulla questione staff medico

“Da quello che mi risulta, da quando c’è stato il divorzio con Villa Mafalda, da parte del club si cerca più di risparmiare che altro. Se hai ambizioni questo non succede. Avete visto le immagini di questi giorni? Lotito in questa sosta ha pensato più al Senato ed alle questioni elettorali che alla Lazio. Per la società lui deve e vuole risparmiare”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI