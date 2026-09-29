Mattei: “Frattesi rinato, all’Inter in disparte. Staff medico? Lotito va a risparmio”

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della rinascita di Frattesi alla Lazio e in Nazionale, delle sue parole post Turchia e della situazione discussa attorno allo staff medico biancoceleste. Ecco le sue parole.

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Le parole di Mattei nell’intervista su Frattesi e la Lazio

“Dalle parole di Frattesi di ieri si capisce molto della partenza positiva della Lazio in campionato. C’è feeling nel gruppo, è evidente. Nell’Inter c’erano tre giocatori intoccabili a metà campo. Lui è finito in panchina e giocava scampoli di partita e questo ha condizionato anche il suo utilizzo in nazionale”.

Mattei sulla questione staff medico

“Da quello che mi risulta, da quando c’è stato il divorzio con Villa Mafalda, da parte del club si cerca più di risparmiare che altro. Se hai ambizioni questo non succede. Avete visto le immagini di questi giorni? Lotito in questa sosta ha pensato più al Senato ed alle questioni elettorali che alla Lazio. Per la società lui deve e vuole risparmiare”.

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