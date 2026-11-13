Mattei: “Sul mercato dette tante cose poi smentite dai fatti”

Ai microfoni di Radiosei Stefano Mattei ha commentato la vittoria dell’Italia sulla Francia, spostandosi poi sulla Lazio e sul futuro calciomercato dei biancocelesti.

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Le parole di Mattei sulla Nazionale e sul futuro calciomercato della Lazio.

“Italia-Francia? Mancini ha dato un’identità, un’impronta, in poco tempo; ci sono segnali di risveglio. Questa squadra, 3-4 mesi fa non ha partecipato al Mondiale con 48 squadre, un controsenso assurdo.

Mercato Lazio? Di parole ne sono state dette tante, poi sono state puntualmente smentite dai fatti. Pinamonti, Frattesi e Sutalo sono tre cambiali da 30 milioni che la Lazio deve saldare in estate per poterli confermare. Poi la rosa va fatta in un certo modo, se vai in Europa non bastano 18 giocatori. Non ho citato Gudmundsson perché ancora lo abbiamo visto poco, quindi dobbiamo ancora capire se si imporrà come gli altri. Ratkov quasi sicuramente tornerà Roma”.

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