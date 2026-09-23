Mattei: “Questa gestione non ha alcun futuro”

Stefano Mattei ha concesso un’intervista a Radiosei nella quale ha parlato della gestione di Lotito della Lazio, criticandola molto e definendola senza alcun futuro.

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L’intervista in radio di Mattei sulla gestione della Lazio di Lotito

“Sono d’accordo con il pensiero del Governatore Rocca, i tifosi della Lazio, ormai, hanno scelto di non seguire più il presidente Lotito perchè è troppo diverso dai valori del mondo Lazio. Lui pensa esclusivamente alla parte pratica di tutto e vuole tenere il club in ostaggio, con i tifosi che hanno tutti il diritto di non andare in casa sua. E’ una questione di postura nei confronti del mondo laziale e della proprio storia. La colpa non è dei tifosi che non vanno allo stadio”.

“Negli ultimi otto anni, per sette volte il bilancio della Lazio si è chiuso in passivo. E Lotito ci dava lezione di finanza e di economia. Le altre società ci mettono i soldi, non parlano di scudetti del bilancio e non fanno lezione agli altri”.

“Voglio vedere che cosa accadrà nelle prossime elezioni. I tifosi della Lazio, nel caso in cui non venisse preso in esame quello che sta accadendo, diranno in molto netto di non votare la maggioranza di governo. E da quello che ci ha detto Mieli, la questione Lazio è finita sul tavolo della Meloni. Vedremo cosa accadrà e cosa deciderà la politica. In questo momento, la maggioranza non può permettersi di perdere troppi voti: si prevede un testa a testa con la sinistra”.

“Vorrei far notare al presidente Lotito e al mondo della politica che non un giornale qualsiasi, ma il ‘Times’, ha definito Lotito un superstite in un calcio mondiale di fondi e proprietà straniere per dire che non ha futuro con questo modello di gestione. Il discorso è semplice, calano le entrate e aumentano le uscite. Aumenta l’indebitamento finanziario e non c’è più liquidità. La rivalutazione di Formello puoi farlo una volta, non ripeterlo in ogni bilancio”.

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