Mattei: “Flaminio? Lotito punta all’ok del Comune, ma la copertura economica resta un rebus”

Stefano Mattei ha fatto il punto della situazione sugli infortuni della Lazio e sulle novità per lo stadio Flaminio nella sua intervista ai microfoni di Radiosei.

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L’intervista di Mattei sugli infortuni e sul Flaminio

Sugli infortunati

“L’argomento del momento riguarda l’infermeria, i recuperi soprattutto in vista del derby. Sutalo è il perno della difesa, Tavares è devastante sulla fascia, per non parlare poi di Zaccagni. Inoltre ci sono da monitorare le alterative.

Sul Flaminio

“Lotito punta sullo stadio del Flaminio, cercherà l’ok del Comune. I soldi? A quel punto avrebbe la possibilità di vendere la Lazio e Formello, così poi al Flaminio ci pensa il nuovo acquirente. Questa è la mia idea rispetto all’incremento di valore che avrebbe la Lazio in sede di cessione del club. Che garanzie può dare il presidente Lotito su un investimento di 500-600 milioni? Il concetto dello stadio che si paga da solo è una barzelletta. È naturale che il comune abbia urgenza e volontà di dare vita nuova allo stadio Flaminio. Da parte del Campidoglio c’è l’interesse di dare l’ok al presidente Lotito, ovviamente non si posso dare soldi pubblici ad un privato per costruire lo stadio. Non sto condannando il progetto, può anche essere accettato, ma i soldi da dove arrivano?. Secondo me, poi la copertura economica sarà di responsabilità di altri”.

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