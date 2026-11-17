Ai microfoni di Radiosei Stefano Mattei si è espresso sia in merito all’Italia di Mancini che sulla Lazio in vista del match contro il Lecce.

LEGGI ANCHE: Liverani: “Attenzione alla sorpresa Gudmundsson con il Lecce”

Le parole di Mattei sull’Italia di Mancini.

“Mancini ha ‘usato’ la Nations League per capire quali giocatori gli potranno servire per il futuro. C’è stato un trionfalismo esagerato dopo la vittoria sulla Francia, che era già certa di passare; sembrava che il successo avesse cancellato tutto. Poi siamo stati riportati sulla terra dal Belgio, Mancini ci ha messo anche del suo ma questo fa capire che questa competizione era una sorta di rodaggio.

Non ci sono tanti talenti, sarà un’Italia che farà benino agli Europei e si qualificherà ai Mondiali ma la grande Nazionale che punta a vincere per me, per il momento, ce la dobbiamo scordare. In questo momento nell’Italia il calciatore più importante è Pio Esposito, ragazzo che sta facendo bene ma non è un centravanti che vincerà mai il Pallone d’Oro; altri talenti così l’Italia non li ha, ha un buon collettivo poi la differenza la fanno i giocatori”.

Mattei sul prossimo Lazio Lecce.

“Lecce? Partite facili nel nostro campionato non esistono, abbiamo visto l’Inter andare sotto 2-0 con l’Udinese. Sabato servirà umiltà e credo Gattuso in questo sia un maestro, non ha mai sottovalutato l’avversario, né da giocatore, né da allenatore. Dopo la sosta poi ci sono tante incognite, bisogna vedere come torneranno anche i nazionali. Non credo che verrà rischiato nessuno”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP