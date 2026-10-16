Mattei: “Contro la Juve con leggerezza, il peso è tutto su di loro”

Una partita da giocare a cuor leggero quella della Lazio contro la Juventus, questo è il parere del giornalista Stefano Mattei intervenuto in diretta su Radiosei: ecco cosa ha detto nella sua intervista odierna.

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Le parole di Mattei nell’intervista su Juventus-Lazio

“La gara della Juve di ieri non è stata esaltante, hanno segnato i due centravanti che fino ad ora erano stati il problema di una squadra che creava e non finalizzava. Bisogna capire se Spalletti cambierà e li vedremo quindi insieme da subito. Comunque cambia poco, la Lazio deve andarsela a giocare e ci arriva con leggerezza, perché il peso del risultato sta tutto sulle spalle della Juventus”.

Mattei sulle scelte di Spalletti

“Dovremo vedere, se dopo quanto accaduto ieri, Spalletti opterà come sempre per Conceicao o ci sarà Zhegrova. Dietro si ricomporrà la coppia titolare Bremer-Lucumi, ieri inizialmente in panchina. Cambiaso ha avuto un’involuzione pazzesca, commette tanti errori; da essere un punto fermo, un punto di forza, è quasi diventato un problema”.

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