INTERVISTE
Mattei: “Juventus quasi umiliata, la Lazio l’ha messa in crisi”
In un’intervista in collegamento con Radiosei, Stefano Mattei ha elogiato la Lazio, dopo aver annichilito la Juventus a Torino; secondo il giornalista, la prova dei biancocelesti è stata tanto grande da aver completamente annullato i bianconeri.
LEGGI ANCHE: Massa promosso all’unanimità: i voti dei quotidiani
Le parole di Mattei nell’intervista sul clamoroso trionfo della Lazio sul campo della Juventus
“Avevo detto che sarebbe stato un esame di laurea per capire a che punto fosse la squadra e la Lazio lo ha superato con 110 e lode.La Lazio ha quasi umiliato la Juventus, su tutti i fronti, concedendo in 90′ due tiri”.
Sui problemi in casa bianconera
“Che la Juventus abbia problemi e ora è in crisi è vero, in crisi l’ha messa la Lazio. La Lazio ha vinto senza concedere loro quasi niente. Qui ci sono giocatori trasformati. Floriani ha concesso pochissimo dietro ed è stato determinante davanti, sul secondo e terzo gol La Juventus non è esistita, per merito della Lazio. Al di là del risultato, è stata bella la prova dei biancocelesti”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|LAZIO
|19
|7
|3
|Roma
|17
|7
|4
|Milan
|15
|7
|5
|Como
|14
|7
|6
|Frosinone
|13
|7
|7
|Cagliari
|13
|6
|8
|Juventus
|11
|7
|9
|Napoli
|10
|7
|10
|Atalanta
|9
|7
|11
|Lecce
|9
|7
|12
|Sassuolo
|8
|7
|13
|Torino
|7
|6
|14
|Bologna
|5
|7
|15
|Monza
|4
|6
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Udinese
|4
|7
|18
|Genoa
|4
|7
|19
|Fiorentina
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE6 ore ago
Progetto Flaminio: dialogo su più fronti col Comune
-
INFORTUNATI6 ore ago
Infortunio Marusic, è la settimana del rientro? Il giocatore punta il Parma
-
NOTIZIE22 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI6 ore ago
Infortunio Gudmundsson, domani nuovi esami: la situazione