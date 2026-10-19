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INTERVISTE

Mattei: “Juventus quasi umiliata, la Lazio l’ha messa in crisi”

Published

3 ore ago

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Mattei intervista Juventus Lazio 19 ottobre

In un’intervista in collegamento con Radiosei, Stefano Mattei ha elogiato la Lazio, dopo aver annichilito la Juventus a Torino; secondo il giornalista, la prova dei biancocelesti è stata tanto grande da aver completamente annullato i bianconeri.

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Le parole di Mattei nell’intervista sul clamoroso trionfo della Lazio sul campo della Juventus

“Avevo detto che sarebbe stato un esame di laurea per capire a che punto fosse la squadra e la Lazio lo ha superato con 110 e lode.La Lazio ha quasi umiliato la Juventus, su tutti i fronti, concedendo in 90′ due tiri”.

Sui problemi in casa bianconera

“Che la Juventus abbia problemi e ora è in crisi è vero, in crisi l’ha messa la Lazio. La Lazio ha vinto senza concedere loro quasi niente. Qui ci sono giocatori trasformati. Floriani ha concesso pochissimo dietro ed è stato determinante davanti, sul secondo e terzo gol La Juventus non è esistita, per merito della Lazio. Al di là del risultato, è stata bella la prova dei biancocelesti”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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