Mattei: “La Lazio deve fare all-in contro la Juventus, o la vinci o la perdi”

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della sfida che attende la Lazio a Torino contro la Juventus e dell’all-in che rappresenta per la formazione di Gattuso: ecco le sue parole.

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Le parole di Mattei nell’intervista su Juventus Lazio

“Calcolando il momento non esaltante dei bianconeri, il fatto che hanno la Coppa da giocare giovedì, hanno poi assenze importanti e la parte calda del tifo che sciopererà, e calcolando inoltre il momento favorevole della Lazio, la squadra di Gattuso deve fare all-in, giocarsela a viso aperto. O la vinci o la perdi, ma te la puoi giocare a viso aperta contro questa Juve“.

Mattei su Rovella, Cataldi e Marusic

“La realtà è che Cataldi, Marusic e Rovella ancora non hanno mai giocato e i loro dovevano essere stop dalla durata di 15-20 giorni”.

Mattei sul battibecco Pisacane-Spalletti

“Il battibecco finale tra Spalletti e Pisacane lo ha sintetizzato bene Pisacane, Spalletti è nervoso”.

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