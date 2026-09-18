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INTERVISTE

Mattei: “Le riserve della Lazio non cambiano le partite e non allungano la squadra”

Published

6 minuti ago

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Mattei intervista Lazio 19 settembre 2026

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato delle riserve non all’altezza della Lazio, delle avversarie in campionato e della posizione in campo di Gudmundsson: ecco le sue parole.

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Le parole di Mattei nell’intervista sulla Lazio

Mattei sulle avversarie in campionato

“Siamo all’alba del campionato, è prematuro fare previsioni, ma Juventus, Milan e Napoli sono incomplete, o comunque non si sono rinforzate. Credo lottino per la Champions. L’Inter è la più forte, la Roma si è rinforzata tanto e il Como non è mai da sottovalutare”.

Mattei sulle riserve della Lazio

Le riserve della Lazio non credo siano in grado di cambiare la partita, se levi Tavares e metti Pedraza perdi tanto. Se andiamo a vedere, la Lazio ci ha provato col Milan ma purtroppo né Pinamonti né Isaksen hanno allungato la squadra“.

Mattei su Gudmundsson e Tavares

Gudmundsson è un’alternativa a tutti e a nessuno. Deve giocare un po’ più avanti dei centrocampisti e un po’ più indietro degli attaccanti; è un giocatore da 4-2-3-1 come trequartista o addirittura da 4-3-2-1, stando dietro la punta. Tavares? Con il Milan i due gol nascono da quella fascia lì”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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