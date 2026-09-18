INTERVISTE
Mattei: “Le riserve della Lazio non cambiano le partite e non allungano la squadra”
Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato delle riserve non all’altezza della Lazio, delle avversarie in campionato e della posizione in campo di Gudmundsson: ecco le sue parole.
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Le parole di Mattei nell’intervista sulla Lazio
Mattei sulle avversarie in campionato
“Siamo all’alba del campionato, è prematuro fare previsioni, ma Juventus, Milan e Napoli sono incomplete, o comunque non si sono rinforzate. Credo lottino per la Champions. L’Inter è la più forte, la Roma si è rinforzata tanto e il Como non è mai da sottovalutare”.
Mattei sulle riserve della Lazio
“Le riserve della Lazio non credo siano in grado di cambiare la partita, se levi Tavares e metti Pedraza perdi tanto. Se andiamo a vedere, la Lazio ci ha provato col Milan ma purtroppo né Pinamonti né Isaksen hanno allungato la squadra“.
Mattei su Gudmundsson e Tavares
“Gudmundsson è un’alternativa a tutti e a nessuno. Deve giocare un po’ più avanti dei centrocampisti e un po’ più indietro degli attaccanti; è un giocatore da 4-2-3-1 come trequartista o addirittura da 4-3-2-1, stando dietro la punta. Tavares? Con il Milan i due gol nascono da quella fascia lì”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|12
|4
|2
|Inter
|12
|4
|3
|Como
|10
|4
|4
|LAZIO
|10
|4
|5
|Cagliari
|9
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|4
|10
|Napoli
|6
|4
|11
|Atalanta
|6
|4
|12
|Lecce
|6
|4
|13
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|4
|4
|14
|Torino
|3
|4
|15
|Fiorentina
|3
|4
|16
|Parma
|1
|4
|17
|Bologna
|1
|4
|18
|Monza
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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