Mattei: “La Lazio lotterà per il settimo posto, Roma e Inter di un altro livello”

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della vittoria della Lazio contro il Venezia, del livello – a suo dire – altissimo di Roma e Inter e della lotta che i biancocelesti faranno con l’Atalanta per il settimo posto.

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Le parole di Mattei nell’intervista sulla Lazio

Mattei su Venezia Lazio

“Gattuso è stato più che onesto, in avvio il Venezia ha fatto meglio; poi hanno un difesa ballerina e davanti poca roba Yeboah e Adams. Mandas tra i migliori, se non il migliore. Al Venezia mancavano diversi calciatori e se a queste squadre, che devo salvarsi, togli i riferimenti, togli tantissimo”.

Mattei su Roma Inter

“Io ho visto Roma-Inter e a seguire Venezia-Lazio, sembravo di livelli diversi. Resto dell’idea che la Lazio abbia preso tre punti sull’Atalanta, con cui si contenderà il settimo posto. Altre sei, alla lunga, verranno fuori. La squadra dà sempre il massimo, merito di Gattuso. La Lazio è stata brava e anche un po’ fortunata, a sfruttare il calendario”.

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