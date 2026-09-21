Connect with us

INTERVISTE

Mattei: “La Lazio lotterà per il settimo posto, Roma e Inter di un altro livello”

Published

4 ore ago

on

Mattei intervista Lazio 21 settembre 2026

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della vittoria della Lazio contro il Venezia, del livello – a suo dire – altissimo di Roma e Inter e della lotta che i biancocelesti faranno con l’Atalanta per il settimo posto.

Leggi anche: Bisignani: “Lotito ha scelto di non rispondere, ha imboccato altre strade”

Le parole di Mattei nell’intervista sulla Lazio

Mattei su Venezia Lazio

Gattuso è stato più che onesto, in avvio il Venezia ha fatto meglio; poi hanno un difesa ballerina e davanti poca roba Yeboah e Adams. Mandas tra i migliori, se non il migliore. Al Venezia mancavano diversi calciatori e se a queste squadre, che devo salvarsi, togli i riferimenti, togli tantissimo”.

Mattei su Roma Inter

Io ho visto Roma-Inter e a seguire Venezia-Lazio, sembravo di livelli diversi. Resto dell’idea che la Lazio abbia preso tre punti sull’Atalanta, con cui si contenderà il settimo posto. Altre sei, alla lunga, verranno fuori. La squadra dà sempre il massimo, merito di Gattuso. La Lazio è stata brava e anche un po’ fortunata, a sfruttare il calendario”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI