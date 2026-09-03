Mattei: “Mercato fatto per il bilancio, non per rinforzare. Il futuro? Nulla di buono”

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato del mercato fatto dalla Lazio in questa sessione estiva, del futuro e della situazione legata a Luca Pellegrini. Ecco le sue parole.

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Le parole di Mattei nell’intervista sulla Lazio

“L’obiettivo di questo mercato non era rinforzare la squadra ma ripianare un bilancio che boccheggia. L’ultima conferma è la cessione di Romagnoli, il quale ha spiegato il motivo della partenza; ha trovato sempre la porta chiusa quando si è trattato di parlare. Il futuro è tutto da decifrare e non promette nulla di buono“.

Mattei su Luca Pellegrini

“Ennesima conferma che in casa Lazio tutto ciò che accade dipende da una sola persona. Non c’è democrazia, c’è chi impone la sua legge e la sua decisione. Chi guadagna troppo per il presidente Lotito deve andare via. Qui la strategia è solo economica”.

Mattei sul numero degli abbonati

“Sto ancora aspettando che venga comunicato il numero degli abbonati della Lazio, visto che dopo le prime notizie del Flaminio c’è stato addirittura un comunicato ufficiale”.

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