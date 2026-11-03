INTERVISTE
Mattei: “Olimpico vuoto? Il tifoso laziale è stato costretto a fare ciò che non avrebbe mai voluto fare”
Stefano Mattei ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei: tre i temi principali presi in analisi, il Napoli avversario di domenica prossima, la protesta dei tifosi e l’andamento della Lazio in campionato.
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Le parole di Mattei sulla Lazio
Sulla protesta dei tifosi
“Il tifoso le ha provate tutte ma di fronte ad un muro di gomma si è trovato ‘costretto’ a fare ciò che non avrebbe mai voluto fare, ossia non andare all’Olimpico.”
Sul Napoli
“Bisogna aspettare la gara di Champions League del Napoli perché loro hanno giocatori contati. Non hanno più esterni. Potrebbero mettersi a tre dietro vista l’assenza di terzini. Il Napoli domenica arriverà in grandi difficoltà psicologiche e numeriche, un po’ come arrivava la Juventus all’impegno contro la Lazio.”
Sulla classifica e la concorrenza per l’Europa
“Le altre squadre in corsa? Considero il Milan dentro, la Juventus per rientrare dovrebbe fare tutto bene e la Lazio dovrebbe avere un calo sensibile. Napoli e Atalanta non credo. Lazio già nelle Coppe? Forse sì, ad inizio anno parlavo della lotta che ci sarebbe stata con l’Atalanta che però ora si è tirata fuori, quindi la Lazio almeno per il settimo posto c’è.”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|10
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Napoli
|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
|Torino
|13
|10
|11
|Genoa
|13
|10
|12
|Cagliari
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|9
|14
|Lecce
|9
|9
|15
|Sassuolo
|8
|9
|16
|Monza
|7
|10
|17
|Fiorentina
|5
|9
|18
|Parma
|5
|9
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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