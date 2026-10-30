Mattei: “La Lazio sta andando nettamente al di là delle più ottime previsioni”

Solita l’intervista di Stefano Mattei ai microfoni di Radiosei, in cui dice la sua sul momento in casa Lazio e sulle altre squadre di questa Serie A. Ecco le sue parole.

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L’intervista di Mattei sulla Lazio

Sul momento della Lazio

“La Lazio sta andando nettamente al di là delle più ottime previsioni. Sta andando al 120-130% in più rispetto a ciò che si ipotizzava, potrebbe rallentare e probabilmente Milan, Napoli e Atalanta recupereranno ma è complicato colmare la distanza che c’è oggi. Se la Lazio batte il Cagliari e Juventus e Napoli pareggiano, vai a +13 punti e non sono affatto pochi”.

Sulla rosa

“La rosa dello scorso anno e quella di quest’anno non ha grandi differenze al momento, Pinamonti ancora non lo abbiamo visto così come Gudmundsson. Se la Lazio ha 12 calciatori che sono andati in gol, è segno di un ottimo gruppo. Qui il valore è il gruppo, poi il Bournemouth non riscatta Mandas ed è decisivo, si fa male Marusic e Floriani fa bene”.

Sulle altre squadre

“Il Frosinone ha segnato 22 gol, esattamente il doppio della Juventus. L’Inter ha un problema di superficialità, sa di essere la squadra più forte e alla fine il risultato lo porta a casa. Nel derby avrà un’altra attenzione e quindi il Milan, anche per quello che sta facendo vedere, credo avrà maggiori difficoltà nonostante i recuperi dall’infermeria”.

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