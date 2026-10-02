Mattei duro: “Adidas? Brand troppo grande per una Lazio che qualcuno ha reso troppo piccola”

Stefano Mattei ha concesso un’intervista ai microfoni di Radiosei nella quale ha criticato la gestione della Lazio e commentato le voci che vorrebbero Adidas come nuovo sponsor.

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Le parole di Mattei su Adidas e la Lazio

“Adidas come sponsor tecnico? Brand troppo grande per una Lazio che qualcuno ha reso troppo piccola. Qui ci sono cose che si trascinano da tempo.

Nella Lazio il problema economico esiste e grava sulle prospettive non solo future, ma anche del momento. La Lazio deve pagare i riscatti, deve sopperire al crollo della entrate. Con il mercato bloccato puoi vendere ma non acquistare, questo è un ‘vivere alla giornata’ che al tifoso non può andare bene. Al presidente Lotito una Lazio che galleggia va bene. Gli ultimi due mercati ci hanno fatto capire che la Lazio ha bisogno di soldi.”

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