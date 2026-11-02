Mattei: “Tre punti pesantissimi, obiettivo Europa realizzabile”

Dopo la gara vinta dalla Lazio contro il Cagliari, Stefano Mattei ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei commentando la prestazione dei biancocelesti.

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L’intervista di Mattei su Lazio Cagliari

Su Lazio Cagliari

“Tre punti pesantissimi. A livello psicologico non era facile affrontare questa partita perché sapevi del balzo che avresti potuto fare in classifica. Era la terza gara in una settimana e si è visto, come ha detto Gattuso questa squadra deve andare sempre a mille. Ad ogni modo, un conto è sfidare il Sassuolo che se la gioca, un conto è incontrare il Cagliari che pensa solo a difendere, mi è sembrato un vecchio catenaccio anni ’60 a volte, poi puntavano sulle ripartenze”.

Sull’importanza della vittoria

“Quando non ti esprimi al meglio e in più ci sono pressioni, i tre punti pesano, anche più di quelli di Reggio Emilia. Inoltre la Lazio era andata anche sotto. Gol fortuito il loro, ma la Lazio doveva recuperare. C’erano diverse condizioni più che sfavorevoli ma i tre punti sono arrivati, con merito”.

Sugli obiettivi della Lazio

“L’ Europa a questo punto è un obiettivo più che realizzabile, forse anche dalla porta principale. Il discorso nasce da ciò che sta facendo la Lazio e sul vantaggio maturato su Juventus, Napoli e Atalanta”.

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