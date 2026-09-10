Mattei: “Se l’obiettivo minimo è l’Europa, qual è il senso del contratto di Gattuso?”

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha commentato le parole di Fabiani in conferenza stampa, analizzato le ambizioni sportive della Lazio e i problemi – politici e sportivi – del presidente Lotito. Ecco le sue parole.

Le parole di Mattei nell’intervista sulla Lazio

Mattei su Fabiani

“Se l’obiettivo minimo è l’Europa, il massimo qual è? Non credo si sia espresso bene Fabiani. Credo la Lazio possa lottare con l’Atalanta per il settimo posto, chissà se sarà valido per l’Europa. Poi, se l’obiettivo minimo è l’Europa, perché nel contratto di Gattuso si parla di dodicesimo posto?“.

Mattei sul valore della rosa

Il parametro da rispettare per il mercato è sul costo della rosa, non sul valore. Lo dico perché ieri c’è stato detto che il valore della rosa è di 400 milioni, tra l’altro Transfermarkt dice 250 milioni.

Mattei sulla contestazione e Lotito

“A Formello devono capire che contestazione, più che per i risultati sportivi, è per i comportamenti e gli atteggiamenti che usano Lotito e Fabiani. ‘Io le persone le giudico dai comportamenti’ ha detto ieri Lotito a Il Fatto Quotidiano. Ed è proprio questo che sta succedendo, i tifosi giudicano i comportamenti. Solo la politica può metterlo in difficoltà, i problemi di Lotito sono in questo ambito, non riguardano la Lazio“.

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