Mattei: “Lazio che non entusiasma, ma vittorie meritate. Mercato? Non mi aspetto nulla”

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della vittoria della Lazio contro il Genoa, del mercato in entrata e uscita e delle trattative per Gudmundsson e Ratkov. Ecco le sue parole.

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Le parole di Mattei nell’intervista sulla Lazio

Mattei su Lazio Genoa

“Col Genoa la vittoria di una Lazio operaia che, non avendo ingegneri, si applica con sacrificio e abnegazione, stando attenta a tutti i dettagli. La Lazio ieri non ha entusiasmato, come a Bologna, ma ha vinto meritatamente con il sacrificio. Ci sono pochi giocatori che possono fare la differenza, uno di questi è Frattesi, lo si sapeva e lo sta dimostrando. La Lazio non ha rubato nulla e nel calcio ci sta anche un pizzico di fortuna”.

Mattei sul calciomercato della Lazio

“Non mi aspetto nulla da queste ultime di mercato. La Lazio ha provato a piazzare diversi giocatori, ma costano tanto, hanno poco mercato e sono in là con gli anni. Poi bisogna calcolare i 7 giocatori in scadenza nel 2027, che da gennaio potranno firmare con qualsiasi altra squadra, avendo ingaggi migliori”.

Mattei su Gudmundsson e Ratkov

“Gudmundsson? Da due anni a Firenze viene fischiato, ma comunque credo che in questa squadra sia di difficile collocazione. Ratkov? Sta andando via perché anche Gattuso lo ha bocciato e se uno spende 14 milioni per un giocatore che non ne vale neanche la metà, la colpa non è dell’allenatore”.

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