Mattei: “Vincoli e saldo zero, così non si va avanti. Lotito? Nessuno abbocca più”

Il giornalista Stefano Mattei, nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della situazione societaria della Lazio, del presidente Lotito e della sua assenza all’allenamento a porte aperte della squadra. Ecco le sue parole.

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Le parole di Mattei nell’intervista sulla Lazio

“Sarebbe sbagliato continuare a guardare il dito dei problemi della Lazio. Si ragiona sempre nell’ottica del mercato a saldo zero e dei vincoli da rispettare, ma un club che ha un minimo di ambizione e programmazione non può continuare a vivere e gestire così il club. Così non si va più avanti, i tifosi sono stanchi di assistere a questo balletto. In tutto questo, oggi la Lazio apre i cancelli di Formello ed il presidente Lotito è a Reggio Calabria a pavoneggiarsi con i tifosi della Reggina“.

Mattei su Lotito

“Si fa un passo avanti e subito dopo un passo indietro, resti sempre lì. Una letterina di Natale, inoltre, non cambia ciò che la maggioranza dei tifosi della Lazio pensa del presidente Lotito. Lui la faccia non l’ha messa. Non si è rivolto ai tifosi, non ha parlato della contestazione, non fa riferimento ad aumenti di capitale per far capire che qualcosa possa cambiare. Sono giochini ai quali i tifosi della Lazio non abboccano più, ha scritto quella lettera ed è andato a Reggio Calabria. Nulla mai cambia, mai lui cambierà mai”.

Redazione Lazionews.eu

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