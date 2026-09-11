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Mattei: “Lazio Milan gara da tripla, con Icardi deve parlarci Gattuso. Pinamonti? Non è un fenomeno”

Published

4 ore ago

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Mattei intervista Lazio Milan Icardi Pinamonti

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della sfida dell’Olimpico tra Lazio e Milan, dell’ipotesi Icardi per l’attacco e dell’impatto di Pinamonti. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Cardone: “Icardi? Situazione del tutto aperta, Gattuso prende tempo con Lotito”

Le parole di Mattei nell’intervista sulla Lazio

Mattei su Lazio Milan

“Il nuovo Milan? Ha mantenuto il modulo, difesa a tre con Gila che è l’elemento più importante. A centrocampo ora c’è Musah titolare, che deve supportare Modric. Ramos ha fatto un gol ma prima ne aveva sbagliati tre molto più facili. Il Milan ancora non mi convince. Cisse è giovanissimo e sta segnando, Chukwueze sta facendo bene. Fino ad ora Pulisic non si è visto. Ripeto, a me ancora il Milan non convince, nonostante i buoni risultati ottenuti. Lazio-Milan credo sia una gara molto più equilibrata di quello che si poteva pensare ad inizio anno. Partita da tripla, aperta. Questa Lazio può battere questo Milan”.

Mattei su Icardi

Icardi? Deve parlarci Gattuso per capire se può essere un valore o se si potrebbero creare problemi di spogliatoio”.

Mattei sui gol e Pinamonti

Pinamonti è un buon centravanti ma non è un fenomeno e alle sue spalle adattabile c’è Noslin, o al massimo Gudmundsson. Più gol? Secondo me Pinamonti è fondamentale in quanto centravanti, poi a destra tra Cancellieri ed Isaksen qualcosa in più a livello di reti dovrebbe nascere. Magari si può unire a loro Taylor con qualche conclusione da fuori”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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