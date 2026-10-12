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INTERVISTE

Mattei: “Lazio bella, ma anche fortunata. Ora con la Juve servirà una grande prova”

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1 ora ago

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Mattei intervista Lazio Monza Juventus

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della vittoria della Lazio contro il Monza e della prossima sfida a Torino contro la Juventus: ecco le sue parole.

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Le parole di Mattei nell’intervista su Lazio Monza

Lazio splendida nel primo tempo, la squadra ha giocato a ritmi vertiginosi, divertiva e sviluppava un bel calcio. Nel secondo tempo abbiamo visto il contrario, un calo fisico e anche mentale. Condivido anche stavolta il pensiero di Gattuso, ieri ha evidenziato che la Lazio è stata ancora fortunata. Questo però non toglie nulla alla squadra che mostra affiatamento”.

Matte su Juventus Lazio

Ora con la Juventus ci sarà la grande prova: loro fanno molto possesso, ma non hanno il centravanti che la butta dentro. Ci sarà lo sciopero della Curva, la Juve gioca giovedì in Coppa, il momento della Lazio è buono, quindi staremo a vedere che partita sarà e capiremo se la Lazio potrà sorprendere”.

Mattei sui cambi che mancavano e la fortuna

“Mancavano i cambi ieri. In attacco gli esterni non avevano sostituti, viste le assenze di Gudmundsson e Cancellieri. In mezzo al campo mancavano Rovella e Cataldi, poi Marusic e anche Pellegrini che è fuori lista. Il calo è stato fisico e mentale, vinci 2-0 col Monza in 10 e tutti pensavano che la partita fosse finita. Fin qui gli episodi sono sempre stati a favore, ma ci sta nel calcio. In questo momento il vento gira a favore”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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