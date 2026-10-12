INTERVISTE
Mattei: “Lazio bella, ma anche fortunata. Ora con la Juve servirà una grande prova”
Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della vittoria della Lazio contro il Monza e della prossima sfida a Torino contro la Juventus: ecco le sue parole.
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Le parole di Mattei nell’intervista su Lazio Monza
“Lazio splendida nel primo tempo, la squadra ha giocato a ritmi vertiginosi, divertiva e sviluppava un bel calcio. Nel secondo tempo abbiamo visto il contrario, un calo fisico e anche mentale. Condivido anche stavolta il pensiero di Gattuso, ieri ha evidenziato che la Lazio è stata ancora fortunata. Questo però non toglie nulla alla squadra che mostra affiatamento”.
Matte su Juventus Lazio
“Ora con la Juventus ci sarà la grande prova: loro fanno molto possesso, ma non hanno il centravanti che la butta dentro. Ci sarà lo sciopero della Curva, la Juve gioca giovedì in Coppa, il momento della Lazio è buono, quindi staremo a vedere che partita sarà e capiremo se la Lazio potrà sorprendere”.
Mattei sui cambi che mancavano e la fortuna
“Mancavano i cambi ieri. In attacco gli esterni non avevano sostituti, viste le assenze di Gudmundsson e Cancellieri. In mezzo al campo mancavano Rovella e Cataldi, poi Marusic e anche Pellegrini che è fuori lista. Il calo è stato fisico e mentale, vinci 2-0 col Monza in 10 e tutti pensavano che la partita fosse finita. Fin qui gli episodi sono sempre stati a favore, ma ci sta nel calcio. In questo momento il vento gira a favore”.
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