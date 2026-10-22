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Mattei: “O il presidente fa un aumento di capitale o dovrà cedere”

Published

3 ore ago

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Mattei intervista Lazio Parma Lotito

In un’intervista sulle frequenze di Radiosei, Stefano Mattei ha presentato la sfida di sabato fra Lazio e Parma, prima di concentrarsi sulla situazione economica e finanziaria della Lazio: nonostante le plusvalenze, esiste ancora il bisogno di inserire i soldi nella società, una situazione che, alla lunga, potrebbe mettere Lotito spalle al muro.

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Le parole di Mattei nell’intervista su Lazio Parma e sul bilancio che mette alle strette Lotito

“Il Parma con Gilardino ha preso sei gol e ne ha fatti zero, sembrerebbe tutto facile visto il momento della Lazio ma queste gare servono per testare la squadra. Dopo la prova di Torino, non si devono disperdere punti in partite, sulla carta, abbordabili. Confido in Gattuso che è un tecnico con i piedi per terra, vediamo se trasferisce ai giocatori la determinazione, la voglia di fare bene e di vincere”.

Sulle plusvalenze

“La Lazio ha fatto plusvalenze sia a gennaio che in estate, ha bisogno di inserire soldi nel bilancio, altrimenti non si rischia solo il saldo zero ma il blocco. Io credo che il rischio, quasi certezza, che possa accadere ciò che è accaduto lo scorso anno con Guendouzi e Taty, è più che reale”.

Sul bilancio

“La società pensa al bilancio, non alla squadra. Nel bilancio chiuso a giugno la Lazio ha già inserito futuri crediti, cioè ciò che arriverà, più la valutazione di Formello. Ha già anticipato ciò che poteva. Se arriverà in Europa se ne riparlerà per il 2027-’28. Quindi o il presidente fa un aumento di capitale o dovrà cedere”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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