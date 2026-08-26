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INTERVISTE

Mattei: “Pinamonti? Trattativa di invenzioni finanziarie. Lazio senza ambizioni”

Published

5 ore ago

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Mattei intervista Pinamonti Lazio mercato

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, nel corso di una lunga intervista ha parlato del trasferimento di Pinamonti alla Lazio, delle formule di ingaggio e scelte e delle bassissime ambizioni del club. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Cardone: “Ratkov parte, ok Lega per Pinamonti. Harder? Può arrivare a una condizione”

Le parole di Mattei nell’intervista sulla Lazio

Mattei sull’operazione Pinamonti

Pinamonti ha la valigia fatta, in attesa di trasferirsi nella Capitale. Le condizioni sono studiate ad hoc per la Lazio, che col saldo zero deve inventarsi determinate formule per rispettare tutte le regole. Queste sono tutte invenzioni finanziarie che però tra un anno dovrai saldare: io penso che fra Sutalo, Frattesi e Pinamonti la Lazio dovrà saldare dai 20 ai 30 milioni e come farà, avendo anche meno entrate? Queste sono formule studiate per arrampicarsi sugli specchi e provare a stare in piedi. Così la Lazio non ha ambizioni“.

Mattei sulla Reggina

“La Reggina non deve galleggiare ma deve essere una società leader, stando a quanto ha detto il presidente; qui invece non ci sono ambizioni”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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