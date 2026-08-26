Mattei: “Pinamonti? Trattativa di invenzioni finanziarie. Lazio senza ambizioni”

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, nel corso di una lunga intervista ha parlato del trasferimento di Pinamonti alla Lazio, delle formule di ingaggio e scelte e delle bassissime ambizioni del club. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Cardone: “Ratkov parte, ok Lega per Pinamonti. Harder? Può arrivare a una condizione”

Le parole di Mattei nell’intervista sulla Lazio

Mattei sull’operazione Pinamonti

“Pinamonti ha la valigia fatta, in attesa di trasferirsi nella Capitale. Le condizioni sono studiate ad hoc per la Lazio, che col saldo zero deve inventarsi determinate formule per rispettare tutte le regole. Queste sono tutte invenzioni finanziarie che però tra un anno dovrai saldare: io penso che fra Sutalo, Frattesi e Pinamonti la Lazio dovrà saldare dai 20 ai 30 milioni e come farà, avendo anche meno entrate? Queste sono formule studiate per arrampicarsi sugli specchi e provare a stare in piedi. Così la Lazio non ha ambizioni“.

Mattei sulla Reggina

“La Reggina non deve galleggiare ma deve essere una società leader, stando a quanto ha detto il presidente; qui invece non ci sono ambizioni”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP