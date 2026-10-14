INTERVISTE
Mattei: “I giocatori danno il 110%, siamo a metà miracolo”
In un’intervista in collegamento con TMW Radio, Stefano Mattei ha commentato il momento di forma positiva che sta contraddistinguendo la Lazio, prima in classifica a pari merito con l’Inter: ecco le sue parole.
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Le parole di Mattei nell’intervista sulla Lazio prima in classifica
“La Lazio è metà miracolo, stanno dando il 110% i giocatori, Gattuso è riuscito a compattare la squadra, favoriti da un calendario che ha sorriso alla Lazio, ha incontrato solo il Milan di squadre di vertice. La squadra è umile come Gattuso. Poi è anche illusione, perché alla lunga gli episodi conteranno e i valori tecnici emergeranno. Non ha stelle che possono decidere le partite. E poi c’è il grande punto interrogativo: Lotito nega che ci sono problemi di bilancio, credo che anche a gennaio non potrà operare sul mercato. E come lo scorso anno per tappare il buco potrebbero partire 1-2 elementi”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Como
|11
|6
|7
|Napoli
|10
|6
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|10
|5
|9
|Frosinone
|10
|6
|10
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|7
|5
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|5
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|5
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|5
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|4
|5
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|Monza
|4
|6
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Genoa
|4
|6
|18
|Fiorentina
|4
|6
|19
|Bologna
|2
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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