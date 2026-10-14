Mattei: “I giocatori danno il 110%, siamo a metà miracolo”

In un’intervista in collegamento con TMW Radio, Stefano Mattei ha commentato il momento di forma positiva che sta contraddistinguendo la Lazio, prima in classifica a pari merito con l’Inter: ecco le sue parole.

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Le parole di Mattei nell’intervista sulla Lazio prima in classifica

“La Lazio è metà miracolo, stanno dando il 110% i giocatori, Gattuso è riuscito a compattare la squadra, favoriti da un calendario che ha sorriso alla Lazio, ha incontrato solo il Milan di squadre di vertice. La squadra è umile come Gattuso. Poi è anche illusione, perché alla lunga gli episodi conteranno e i valori tecnici emergeranno. Non ha stelle che possono decidere le partite. E poi c’è il grande punto interrogativo: Lotito nega che ci sono problemi di bilancio, credo che anche a gennaio non potrà operare sul mercato. E come lo scorso anno per tappare il buco potrebbero partire 1-2 elementi”.

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