Connect with us

INTERVISTE

Mattei: “I giocatori danno il 110%, siamo a metà miracolo”

Published

4 ore ago

on

Mattei intervista Lazio 13 ottobre

In un’intervista in collegamento con TMW Radio, Stefano Mattei ha commentato il momento di forma positiva che sta contraddistinguendo la Lazio, prima in classifica a pari merito con l’Inter: ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE: Bianchini: “Secondo tempo senza personalità. La Juve un banco di prova”

Le parole di Mattei nell’intervista sulla Lazio prima in classifica

“La Lazio è metà miracolo, stanno dando il 110% i giocatori, Gattuso è riuscito a compattare la squadra, favoriti da un calendario che ha sorriso alla Lazio, ha incontrato solo il Milan di squadre di vertice. La squadra è umile come Gattuso. Poi è anche illusione, perché alla lunga gli episodi conteranno e i valori tecnici emergeranno. Non ha stelle che possono decidere le partite. E poi c’è il grande punto interrogativo: Lotito nega che ci sono problemi di bilancio, credo che anche a gennaio non potrà operare sul mercato. E come lo scorso anno per tappare il buco potrebbero partire 1-2 elementi”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 07ª 18/10/2026 · 20:45
Juventus
VS
Lazio
Vai al calendario
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
3-1
Finale
Monza
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 16 6
2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Como 11 6
7 Napoli 10 6
8 Juventus 10 5
9 Frosinone 10 6
10 Sassuolo 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Genoa 4 6
18 Fiorentina 4 6
19 Bologna 2 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI