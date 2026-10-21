INTERVISTE
Mattei: “Da tifoso mi vergogno di avere un presidente del genere”
Il giornalista Stefano Mattei ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei per rispondere alle parole di Claudio Lotito. Ecco riportata la sua opinione.
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L’intervista di Mattei su Lotito
Su Gattuso
“Consiglierei di fare a Gattuso una domanda nella prossima conferenza stampa. Gli chiederei se si è un po’ vergognato di quello che ha detto il presidente della Lazio nei confronti dei propri tifosi. Credo che un tifoso si sia un po’ vergognato di essere rappresentato da questa persona rispetto a ciò che pensa del mondo Lazio”.
Su Lotito
“Ci sono alcune passaggi dicono molto. Da quello che riguarda l’importanza di essere presidenti della Lazio per il rapporto con le istituzioni al fatto di averla resa internazionale. Chi davvero l’ha fatto è stato il presidente Cragnotti, lui invece l’ha resa quasi provinciale. Ha parlato di opera di bonifica, un termine che si utilizzava ai tempi del fascismo. Non è vero, poi, che il tifo organizzato ha detto che i tifosi non debbano andare allo stadio. Loro hanno esposto la propria posizione, lasciando la libertà a tutti di prendere la propria decisione. Ha parlato di ‘malavita’ e di ‘visita prostatica’, vi rendete conto?”.
Sul ritorno allo stadio
“Di fronte a tutte queste cose, non vere, a volte ingiuriose e strumentali, mi stupisco che ci sia ancora qualcuno che si pone il dubbio di tornare a meno allo stadio. Io non torno in un ambiente che viene gestito da una persona che se può mi dileggia”.
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