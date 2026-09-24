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INTERVISTE

Mattei: “Lotito sta andando contro tutti per salvare la sua gestione”

Published

10 minuti ago

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Mattei intervista Lotito 24 settembre 2026

Stefano Mattei, in un’intervista in collegamento con Radiosei, ha analizzato le recenti mosse di Claudio Lotito, volte a preservare il suo posto alla guida della Lazio piuttosto che a risolvere le problematiche che da tempo ci sono dalle parti di Formello: ecco le sue parole.

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Le parole di Mattei nell’intervista sulle recenti mosse di Lotito

“La tematica del giorno riguarda la commissione legata ai bilanci, al mercato, quella presieduta da Atelli e ciò che sta cercando di fare, andando come sempre contro mano, Lotito. Il presidente sta provando a cambiare tutto, come sempre, consapevole delle sue problematiche economiche. Sta andando contro tutti e tutto per salvare la sua gestione, che ormai è finita; lui lo sa ma non lo accetta. Non riuscirà ad imporre le sue condizioni, che sono fuori del mondo. Vuole salvare la sua gestione, non il calcio”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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