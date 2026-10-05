Mattei: “Lotito con Gattuso ha fatto centro”

Intervento in diretta radiofonica per il giornalista Stefano Mattei che, nella sua ultima intervista per Radiosei, è tornato a spezzare una lancia in favore di Claudio Lotito: il patron della Lazio raramente ha sbagliato allenatore e anche questa volta sembra averlo indovinato.

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Le parole di Mattei nell’intervista su Lotito

“Lotito in 22 anni raramente ha sbagliato l’allenatore ed anche stavolta lo ha centrato. I problemi sono altri: non dare ai tecnici ciò che chiedono sul mercato e dare responsabilità a loro quando le cose non vanno bene. Le scelte le azzecca, poi non ha il coraggio di portarle avanti perché costa. Non credo che Lotito cambierà il suo modo di vivere, nonostante l’invito più che giusto di Gattuso a parlare allo spogliatoio e non in giro o attraverso le telefonate. Onesta ed umiltà, questo traspare dalle parole di Gattuso”.

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