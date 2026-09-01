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INTERVISTE

Mattei: “Finanze Lazio boccheggiano. Mercato? Fatto per accontentare Lotito e Gattuso”

Published

3 ore ago

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Mattei intervista mercato Lazio Gattuso Lotito

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato del mercato in entrata e in uscita della Lazio, fatto secondo lui per accontentare le esigenze tecnciche di Gattuso e quelle economiche di Lotito. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Ratkov va al Levante e dalla Spagna rivelano: “Riscatto obbligatorio a una condizione”

Le parole di Mattei nell’intervista sul mercato della Lazio

Mattei su Begraoui e Cancellieri

“Troppe discussioni in atto sul mercato, bisogna vedere se arriverà Begraoui; inoltre c’è da capire se resta o meno Cancellieri. Intanto Dia e Ratkov sono partiti, quindi la visione lungimirante in questa Lazio si sta perdendo, visto che non sono stati profili funzionali. Questo è un mercato fatto per accontentare Gattuso ma soprattutto Lotito perché le finanze della Lazio boccheggiano. Quindi si guarderà più al bilancio che alla rosa. Io penso che la Lazio voglia piazzare Cancellieri per avere un po’ di soldi, ma il calciatore sta facendo i suoi interessi visto che è in scadenza nel 2027, come Romagnoli, Pellegrini, Cataldi, Patric, Gigot e Lazzari”.

Mattei su Lotito a Reggio

“Lotito a Reggio ha detto che la Reggina deve essere leader e non galleggiare, l’esatto contrario che si sta verificando qui alla Lazio”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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