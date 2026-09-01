Mattei: “Finanze Lazio boccheggiano. Mercato? Fatto per accontentare Lotito e Gattuso”

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato del mercato in entrata e in uscita della Lazio, fatto secondo lui per accontentare le esigenze tecnciche di Gattuso e quelle economiche di Lotito. Ecco le sue parole.

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Le parole di Mattei nell’intervista sul mercato della Lazio

Mattei su Begraoui e Cancellieri

“Troppe discussioni in atto sul mercato, bisogna vedere se arriverà Begraoui; inoltre c’è da capire se resta o meno Cancellieri. Intanto Dia e Ratkov sono partiti, quindi la visione lungimirante in questa Lazio si sta perdendo, visto che non sono stati profili funzionali. Questo è un mercato fatto per accontentare Gattuso ma soprattutto Lotito perché le finanze della Lazio boccheggiano. Quindi si guarderà più al bilancio che alla rosa. Io penso che la Lazio voglia piazzare Cancellieri per avere un po’ di soldi, ma il calciatore sta facendo i suoi interessi visto che è in scadenza nel 2027, come Romagnoli, Pellegrini, Cataldi, Patric, Gigot e Lazzari”.

Mattei su Lotito a Reggio

“Lotito a Reggio ha detto che la Reggina deve essere leader e non galleggiare, l’esatto contrario che si sta verificando qui alla Lazio”.

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