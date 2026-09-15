Mattei: “Qualcuno sta rendendo tossico il mondo Lazio”

Nel mondo Lazio sta accadendo qualcosa di sempre più deleterio, per il club e per il tifoso: di questo ha parlato il giornalista Stefano Mattei nella sua ultima intervista in diretta su Radiosei.

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Le parole di Mattei nell’intervista sul mondo Lazio

“Il mondo Lazio è reso tossico da qualcuno, respirare l’aria della Lazio per il tifoso è sempre più difficile. Fabiani, Gattuso e i giocatori hanno parlato di dialoghi con i tifosi: il risultato poi è quello di stamattina. Il dialogo non ci sarà mai perché il presidente Lotito non vuole. Il presidente Lotito è in grande difficoltà economica perché la protesta sta incidente sulle casse della Lazio. Il braccio di ferro è tra migliaia di persone e una persona. Ok non votare il suo partito, ma il problema per lui subentra quando i laziali non vanno allo stadio perché non portano soldi”.

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