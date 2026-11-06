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INTERVISTE

Mattei: “Il Napoli giocherà la gara della vita, la fascia la darei a Frattesi per la lingua”

Published

4 ore ago

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Davide Frattesi

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Stefano Mattei che si è proiettato alla gara del Maradona di domenica prossima, che vedrà la Lazio affrontare un Napoli in profonda crisi.

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Le parole di Mattei in vista di Napoli Lazio, con i partenopei in piena crisi.

“Col Napoli sarà una partita difficile, che sta diventando ancora più complicata per le condizioni che troverà la Lazio. Sarà un Napoli che si giocherà la ‘gara della vita’, quindi l’attenzione della Lazio dovrà salire perché questa sfida rischia di essere una grande trappola. Il Napoli resta favorito per i bookmakers perché era una squadra data tra le possibili vincitrici dello scudetto in estate e anche perché la Lazio ancora non viene riconosciuta come una squadra da primi posti.

La Lazio deve giocare sulla potenza e sulla forza fisica di Tavares che si troverà contro Politano. Al Maradona ci sarà la bolgia ma se il Napoli dovesse prendere un gol la bolgia si trasformerebbe in contestazione. La fascia la meriterebbe Taylor, poi anche per la lingua la darei a Frattesi”.

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