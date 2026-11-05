INTERVISTE
Mattei: “Napoli squadra disunita, si sono mandati a quel paese. La Lazio dovrà colpire subito”
Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della sfida del Maradona che attende la Lazio contro il Napoli e del momento assai negativo dei partenopei: ecco le sue parole.
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Le parole di Mattei nell’intervista su Napoli Lazio
“Il Napoli entrerà in campo con la paura, ci sarà la contestazione, l’aria per loro sarà pesante, quindi tu devi spaventarli aggredendoli. Hanno la squadra più vecchia della Seria A, infatti nell’ultima mezz’ora vanno sempre in sofferenza. Tu devi mettere pressione fisica e tecnica. A Torino la Lazio ha giocato così, non ha aspettato la Juventus. Il Napoli è una squadra slegata, impaurita. De Bruyne e Lucca si sono mandati a quel paese in mezzo al campo e le dichiarazioni di alcuni calciatori nel post gara fanno capire che situazione c’è. Non è una squadra unita, non divisa ma frantumata nei rapporti”.
Mattei su Pinamonti
“Pinamonti ha fatto il gol-vittoria contro il Cagliari, quindi va sfruttato il suo momento positivo, l’entusiasmo. Io partirei con Pinamonti centrale, Noslin a sinistra e poi Cancellieri primo cambio. Quando una squadra va bene, meno la tocchi e meglio è”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
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|20
|10
|7
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|10
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|10
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|8
|10
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|Monza
|7
|10
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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