Mattei: “Lazio e Atalanta si giocheranno il settimo posto”

Niente voli pindarici da parte del giornalista Stefano Mattei che in questa intervista ha ribadito il suo pensiero su quelli che sono i reali obiettivi della Lazio: su Radiosei ha detto che i biancocelesti potranno al massimo sfidare l’Atalanta per la settima posizione.

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Le parole di Mattei nell’intervista sulla Lazio: ecco la sua posizione in campionato

“Sento da parte di alcuni, dopo il positivo avvio di stagione, le solite fanfare ed esaltazioni funzionali a sponsorizzare la società. Dopo cinque giornate è difficilissimo dire che campionato farà la Lazio. Secondo me resta da settimo posto in classifica, piazza che si contenderà con l’Atalanta. La Lazio rispetto a tutte le altre ha avuto il calendario migliore se facciamo i conti dei punti totalizzati dalle squadre che sono state affrontate. Sono 18 i punti complessivi di quelle incrociate dalla Lazio, ossia la somma minore rispetto a quelle delle concorrenti. Questo ti fa capire che la Lazio è stata brava a sfruttare il calendario, ma prima di fare propaganda bisognerebbe aspettare.

Mattei sul test con la Juventus

“Tra la decima e la quindicesima giornata si capirà di più. Dopo la sosta, la Lazio può battere il Monza, ma il vero banco di prova sarà la gara successiva con la Juventus. Questo non significa minimizzare quanto è stato fatto fino ad adesso, vuol dire solo restare con i piedi a terra. Le parate di Mandas fanno parte del gioco, il portiere fa parte della Lazio. La Roma non sarebbe prima senza Svilar”.

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